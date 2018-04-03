YouTube устранил неполадки в работе видеохостинга

Спустя четыре часа после поступления сообщений о сбое в работе YouTube, разработчикам удалось устранить неполадки. Сообщение об этом компания разместила в своем официальном аккаунте в Twitter. Теперь видеохостинг вновь заработал в привычном режиме.

Thanks for your patience, the 500 error is now fixed! https://t.co/9ooRVS9sh8 — Team YouTube (@TeamYouTube) 2 апреля 2018 г.

В аккаунте Twitter появилась запись: "Всем спасибо за терпение, “ошибка 500” в настоящее время устранена".

Напомним, что сбой произошел в 22:55 по минскому времени. Пользователи по всему миру стали сообщать о проблемах в работе видеохостинга.