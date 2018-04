YouTube устранил неполадки в работе видеохостинга

Спустя четыре часа после поступления сообщений о сбое в работе YouTube, разработчикам удалось устранить неполадки. Сообщение об этом компания разместила в своем официальном аккаунте в Twitter. Теперь видеохостинг вновь заработал в привычном режиме.

Thanks for your patience, the 500 error is now fixed! https://t.co/9ooRVS9sh8