YouTube устранил неполадки в работе видеохостинга

Спустя четыре часа после поступления сообщений о сбое в работе YouTube, разработчикам удалось устранить неполадки. Сообщение об этом компания разместила в своем официальном аккаунте в Twitter. Теперь видеохостинг вновь заработал в привычном режиме.
Thanks for your patience, the 500 error is now fixed! https://t.co/9ooRVS9sh8— Team YouTube (@TeamYouTube) 2 апреля 2018 г.
В аккаунте Twitter появилась запись: "Всем спасибо за терпение, “ошибка 500” в настоящее время устранена".
Напомним, что сбой произошел в 22:55 по минскому времени. Пользователи по всему миру стали сообщать о проблемах в работе видеохостинга.
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