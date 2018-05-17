YouTube запускает собственный музыкальный сервис

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый музыкальный сервис YouTube Music будет запущен 22 мая. Он позволит своим пользователям как бесплатно, так и по подписке слушать музыку и смотреть музыкальные клипы, сообщает блог компании.

"YouTube Music - это новый музыкальный сервис, созданный для музыки: официальные песни, альбомы, тысячи плейлистов и музыкальное радио, а также огромный список ремиксов от YouTube, живые выступления и музыкальные клипы", - пишет официальный блог компании YouTube.

Появится долгожданная функция поиска даже по самым странным запросам. Например, "та хипстерская песня, в которой свистят". Кроме того, сервис будет адаптироваться для создания рекомендаций, которые будут основаны на истории поведения человека.

YouTube Music будет доступен в бесплатной версии (с рекламой), а также за $9,99 в месяц можно будет получить подписку на YouTube Music Premium (без рекламы). YouTube Music Premium даст возможность оффлайн-прослушивания, стриминга с приложением в фоновом режиме. Кроме этого, можно будет осуществить подписку за $11,99, чтобы кроме всех музыкальных возможностей получить доступ к просмотру оригинального контента YouTube без рекламы (включая собственные передачи).-0-