Запущенные с Восточного российские спутники вышли на орбиты

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4 успешно выведены на расчетную орбиту после третьего запуска с космодрома "Восточный", сообщают информагентства.

Запуск разгонного блока "Фрегат" планировался еще в декабре, но был перенесен. Он произошел сегодня ранним утром. Первыми отделились два российских спутника, остаются еще девять малых спутников из разных стран: 4 космических аппарата технологического назначения S-NET (Германия), 4 спутника для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (США) и еще один космический аппарат технологического назначения D-Star One (Германия). Отделение первых четырех из перечисленных запланировано в 7.33. После чего разгонный блок будет направлен в сторону Земли, на высоте 100 км войдет в атмосферу, а его не сгоревшие в плотных слоях обломки позже затонут в несудоходном районе Тихого океана.

Аппараты "Канопус-В" будут мониторить техногенные и природные чрезвычайные ситуации, включая стихийные погодные проявления, таяние льдов, выбросы загрязняющих веществ и т.д.-0-