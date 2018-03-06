Запущенный SpaceX испанский спутник Hispasat вышел на орбиту

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX сегодня благополучно вывела на орбиту испанский спутник связи Hispasat 30W-6 с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщает ТАСС.

"Подтверждаем успешный выход на геостационарную орбиту Hispasat 30W-6", - говорится в сообщении компании SpaceX в Twitter.

Старт ракеты осуществлен с базы ВВС США на мысе Канаверал. Вес спутника связи Hispasat 30W-6 составляет около 6 т.

Запуск должен был пройти еще 4 марта, но SpaceX перенесла его из-за необходимости провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя.

В компании SpaceX заявили, что Hispasat - крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала SpaceX. Аппарат предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки. Спутник должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D, который был запущен в 2002 году.

Предыдущий запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся 22 февраля 2018 года. SpaceX вывела с ее помощью на орбиту спутник PAZ испанской компании Hisdesat, а также два аппарата, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет. Аппарат PAZ разработан и изготовлен европейским консорциумом Airbus, он предназначен для нужд картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных и земельных ресурсов.-0-