Запуск ракеты SpaceX приняли за вторжение инопланетян

Жителей штата Калифорния сильно напугало странное свечение, появившееся в ночном небе. В службу спасения поступили сразу несколько сотен звонков, предупреждающих о "вторжении инопланетян".
Пользователи активно начали распространять фотографии и видео в соцсетях, гадая, что нарушило ночной покой штата. Кто-то даже предположил, что это летящий Санта Клаус.
Однако все оказалось гораздо прозаичнее. В субботу с космодрома Ванденберг произошел запуск ракеты Falcon 9, которая и оставила в небе след. Владелец компании SpaceX Илон Маск иронично назвал его "ядерный неопознанный летающий объект из КНДР".
Большинство очевидцев запечатлели момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени. Поэтому у корабля и возник "хвост", являющийся следом конденсата.
Ракета успешно вывела на орбиту 10 спутников связи Iridium Next.
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