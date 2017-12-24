Запуск ракеты SpaceX приняли за вторжение инопланетян

Жителей штата Калифорния сильно напугало странное свечение, появившееся в ночном небе. В службу спасения поступили сразу несколько сотен звонков, предупреждающих о "вторжении инопланетян".

Пользователи активно начали распространять фотографии и видео в соцсетях, гадая, что нарушило ночной покой штата. Кто-то даже предположил, что это летящий Санта Клаус.

Однако все оказалось гораздо прозаичнее. В субботу с космодрома Ванденберг произошел запуск ракеты Falcon 9, которая и оставила в небе след. Владелец компании SpaceX Илон Маск иронично назвал его "ядерный неопознанный летающий объект из КНДР".

Большинство очевидцев запечатлели момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени. Поэтому у корабля и возник "хвост", являющийся следом конденсата.

Ракета успешно вывела на орбиту 10 спутников связи Iridium Next.