Журнал Forbes опубликовал рейтинг биткоин-миллионеров

Популярное издание Forbes от современных тенденций не отстает. Оно знаменито своими рейтингами самых богатых и успешных людей. Совсем недавно издание опубликовало топ биткоин-миллионеров.

Первую строчку рейтинга занял финтех-предприниматель и глава сервиса Ripple (криптовалютная платформа для платежных систем) Крис Ларсен. Биткоиновое состояние известного предпринимателя и владельца ряда компаний оценивается в 7,5-8 миллиардов долларов.

На втором месте с состоянием около пяти миллиардов долларов в криптовалюте расположился Джозеф Лавин, который помог основать Ethereum.

Тройку лидеров замкнул основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (около двух миллиардов долларов).

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых объявили первыми в мире биткоиновыми миллиардерами, занимают четвертую строчку. Свое состояние они не увеличили, оно оценивается примерно в миллиард долларов. К слову, братья учились вместе с основателем Facebook Марком Цукрбергом и даже обвиняли его в краже идей. Тот суд они выиграли, а деньги вложили в криптовалюту и не прогадали, ведь их состояние заметно выросло.

Также упомянут сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с состоянием в $400-500 млн. В списке фигурирует и выходец из СССР Виталий Вавилов, который создал компанию по майнингу биткоина Bitfury. Его состояние оценивается в $500-700 млн.

Отмечается, что оценка проводилась экспертами Forbes на основе информации о запасах криптовалют, прибыли после уплаты налогов от торговых криптовалютных операций и стоимости долей в компаниях, связанных с криптовалютной деятельностью. Данные приведены по состоянию на 19 января 2018 года.