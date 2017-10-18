ZTE представила необычный двухэкранный смартфон

Китайский производитель ZTE представил смартфон Axon M. От аналогичных устройств его отличает необычный дизайн - горизонтальная двухэкранная "раскладушка".
В сложенном состоянии пользователи видят аппарат с 5,2-дюймовым Full HD дисплеем и некогда топовым процессором Snapdragon 821. У него есть 4 ГБ оперативной памяти, 20-мегапиксельная камера и аккумулятор емкостью 3 180 мАч.
Элегантным движением руки смартфон раскрывается как небольшая книга и демонстрирует юзеру второй 5,2-дюймовый экран. Его можно использоваться как вместе с первым, так и отдельно, проигрывая, к примеру, видео.
Новинка довольно тяжелая (230 г) и "пухлая" (толщина корпуса 12,1 мм). Устройство появится на прилавках уже к концу года.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.411 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.958 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN