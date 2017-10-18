ZTE представила необычный двухэкранный смартфон

Китайский производитель ZTE представил смартфон Axon M. От аналогичных устройств его отличает необычный дизайн - горизонтальная двухэкранная "раскладушка".

В сложенном состоянии пользователи видят аппарат с 5,2-дюймовым Full HD дисплеем и некогда топовым процессором Snapdragon 821. У него есть 4 ГБ оперативной памяти, 20-мегапиксельная камера и аккумулятор емкостью 3 180 мАч.

Элегантным движением руки смартфон раскрывается как небольшая книга и демонстрирует юзеру второй 5,2-дюймовый экран. Его можно использоваться как вместе с первым, так и отдельно, проигрывая, к примеру, видео.

Новинка довольно тяжелая (230 г) и "пухлая" (толщина корпуса 12,1 мм). Устройство появится на прилавках уже к концу года.