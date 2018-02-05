Как защитить компьютер от скрытого майнинга

СК обращает внимание на появление вредоносного ПО для скрытого майнинга криптовалют. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Александр Мохнач.

"Многие, наверное, знают, но отдельно хочется обратить внимание граждан. В силу того, что курс биткоина растет, сейчас появился такой вид преступления, когда посредством внедрения вредоносного кода в компьютер он используется как часть бот-сети для постоянной работы - для майнинга криптовалют. Поэтому надо контролировать включенность своих ноутбуков, работу всех девайсов, чтобы не становиться жертвами", - подчеркнул Александр Мохнач.

Представитель СК также посоветовал чаще - хотя бы раз в сутки - выключать модем. Большинство бот-сетей строится на конкретном ip-адресе. То есть, если выключить модем, обнулить его и адрес будет другой, то получить доступ к компьютеру будет проблематичней.