103 забытых мигранта нашли на границе Мексики и США

Мексиканские иммиграционные службы утверждают, что нашли 103 выходца из Центральной Америки в грузовом трейлере, оставленном на обочине возле границы с США.
Национальный институт иммиграции в Мексике заявил в пятницу, что трейлер был найден недалеко от Сьюдад-Камарго, возле границы с Рио-Гранде-Сити, штат Техас.
Среди обнаруженных 24 юноши и 12 несовершеннолетних без сопровождения, которые были переданы органам по защите детей.
Контейнер, по-видимому, оставили перевозчики и проходящий военный патруль услышал, как люди колотили по стенам и призывали к помощи.
Среди мигрантов 91 гондурасец, семь гватемальцев и пять сальвадорцев.
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