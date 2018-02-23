103 забытых мигранта нашли на границе Мексики и США

Мексиканские иммиграционные службы утверждают, что нашли 103 выходца из Центральной Америки в грузовом трейлере, оставленном на обочине возле границы с США.

Национальный институт иммиграции в Мексике заявил в пятницу, что трейлер был найден недалеко от Сьюдад-Камарго, возле границы с Рио-Гранде-Сити, штат Техас.

Среди обнаруженных 24 юноши и 12 несовершеннолетних без сопровождения, которые были переданы органам по защите детей.

Контейнер, по-видимому, оставили перевозчики и проходящий военный патруль услышал, как люди колотили по стенам и призывали к помощи.

Среди мигрантов 91 гондурасец, семь гватемальцев и пять сальвадорцев.