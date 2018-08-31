106-летняя мать Джона Маккейна собирается присутствовать на похоронах сына

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мать американского сенатора Маккейна, 106-летняя Роберта Маккейн, собирается присутствовать на похоронах сына. Об этом пишет CNN, Она приедет на официальную траурную церемонию в Капитолий США в Вашингтоне, а потом посетит Аннаполис, штат Мэриленд, где на кладбище американской военно-морской академии похоронят сенатора. Отмечается, что на поминальной службе в Аризоне 29 августа Роберта Маккейн не присутствовала.-0-