106-летняя мать Джона Маккейна собирается присутствовать на похоронах сына

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мать американского сенатора Маккейна, 106-летняя Роберта Маккейн, собирается присутствовать на похоронах сына. Об этом пишет CNN, Она приедет на официальную траурную церемонию в Капитолий США в Вашингтоне, а потом посетит Аннаполис, штат Мэриленд, где на кладбище американской военно-морской академии похоронят сенатора. Отмечается, что на поминальной службе в Аризоне 29 августа Роберта Маккейн не присутствовала.-0-
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