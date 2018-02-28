11 человек отравились на военной базе США, вскрыв неизвестный конверт

По меньшей мере у 11 человек, находившихся на военной базе округа Арлингтон, диагностированы симптомы отравления неизвестным веществом. Об этом сообщил ряд информагентств.
Инцидент произошел в ночь на 28 февраля. Военнослужащие вскрыли почтовый конверт с неизвестным веществом и вскоре обратились за помощью.
Трое солдат пожаловались на жжение кожи лица и рук. У одного из них пошла кровь из носа. Их госпитализировали и оставили под присмотром медиков, жизнь пострадавших вне опасности.
Военнослужащих эвакуировали из зоны вскрытия конверта с белым порошком. На место происшествия прибыли сотрудники ФБР, которым предстоит выяснить характеристики вещества и его возможного отправителя.
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