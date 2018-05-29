11 человек погибли в Венесуэле в аварии с автобусом

Автобус в штате Мерида на западе Венесуэлы 28 мая сначала перевернулся на дороге, а затем рухнул в овраг. 11 человек погибли и 16 пострадали. Об этом рассказали спасатели штата Мерида на своей странице в Twitter.
На момент аварии в автобусе было 40 человек.
Пострадавшие были госпитализированы. Медики оценивают состояние нескольких человек как тяжелое.
О причинах аварии не сообщается. Ведутся поисково-спасательные работы, на месте инцидента работают сотрудники полиции и спасатели.
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