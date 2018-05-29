11 человек погибли в Венесуэле в аварии с автобусом

Автобус в штате Мерида на западе Венесуэлы 28 мая сначала перевернулся на дороге, а затем рухнул в овраг. 11 человек погибли и 16 пострадали. Об этом рассказали спасатели штата Мерида на своей странице в Twitter.

На момент аварии в автобусе было 40 человек.

Пострадавшие были госпитализированы. Медики оценивают состояние нескольких человек как тяжелое.

О причинах аварии не сообщается. Ведутся поисково-спасательные работы, на месте инцидента работают сотрудники полиции и спасатели.