11 репортеров арестованы после покушения на Мадуро

После покушения на президента страны Николаса Мадуро власти Венесуэлы задержали 11 журналистов. Об этом сообщил в своем Twitter в воскресенье Национальный профсоюз работников венесуэльской печати.
"11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили, - говорится в сообщении. - Мы не приемлем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию". В числе задержанных профсоюз упоминает сотрудников венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.
Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль подтвердил, что власти задержали шестерых подозреваемых в попытке убийства главы государства.
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