11 репортеров арестованы после покушения на Мадуро

Во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Фото AP

После покушения на президента страны Николаса Мадуро власти Венесуэлы задержали 11 журналистов. Об этом сообщил в своем Twitter в воскресенье Национальный профсоюз работников венесуэльской печати.

"11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили, - говорится в сообщении. - Мы не приемлем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию". В числе задержанных профсоюз упоминает сотрудников венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.

Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль подтвердил, что власти задержали шестерых подозреваемых в попытке убийства главы государства.

На президента Венесуэлы совершено покушение Покушение на главу государства было совершено при помощи беспилотников со взрывчаткой.