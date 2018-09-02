12 человек погибло в результате крушения вертолета в Афганистане

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Молдовы подтвердили принадлежность разбившегося 2 сентября на севере Афганистана вертолета молдавской компании Valan International Cargo Charter. По сообщению органа гражданской авиации Молдовы, в результате крушения погибли 12 человек.
"Вертолет Ми-8МТВ с регистрационным номером ER-MHR, который выполнял миссию по контракту с ООН, рухнул с высоты 15 м после взлета с военной базы 209-го корпуса армии Афганистана, расположенной в Мазари-Шарифе", - говорится в документе. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа - граждане Украины - и 11 афганских военнослужащих. Погибли два пилота и 10 военнослужащих, выжили один член экипажа и один афганский военнослужащий. Начато расследование.
В 2015 году в Афганистане был сбит боевиками молдавский вертолет Ми-17 Valan International Cargo Charter, работавший в Афганистане по контракту с правительством США.-0-
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