12 мигрантов погибли в ДТП в Италии

В результате крупного ДТП вблизи города Апричена в южноитальянской провинции Фоджа двенадцать человек погибли и еще трое были тяжело ранены, сообщают информационные агентства со ссылкой на представителя местной пожарной службы.

Авария произошла шестого августа во второй половине дня на участке автодороги SS16, которая соединяет города Фоджа и Термоли неподалеку от Апричены. Фургон, перевозивший рабочих, на большой скорости врезался в грузовик, который ехал ему навстречу. В результате лобового столкновения фургон перевернулся, находившиеся в нем люди погибли.

На место происшествия спешно прибыли пожарные, врачи скорой помощи и карабинеры, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП.

Все погибшие являются выходцами из северной Африки, они работали на полях местных сельскохозяйственных предприятий.