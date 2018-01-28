13 человек погибли при падении микроавтобуса с моста в Индии

Трагедия случилась ночью в городе Колхапур. Микроавтобус с членами трех семей двигался по мосту, однако в какой-то момент водитель потерял управление и рухнул в пропасть, передают информагентства.
Люди возвращались домой после посещения храма. После падения выжили только три человека, они доставлены в больницу. Среди погибших три женщины и семеро детей, включая девятимесячного малыша.
Причины смертельного ДТП пока не известны. В частности, неясно, почему водитель внезапно потерял управление.
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