140 человек застряли на подъемнике в Канаде

По меньшей мере 140 человек застряли на сломанном подъемнике на одной из лыжных баз Канады. Об этом сообщает агентство CBS.

Ski patrol and hill staff are conducting "rope rescues"- lowering skiers down with a rope and harness- at @CampFortune after the main lift malfunctioned #Ottawa #ottnews pic.twitter.com/LjBi1i8GpW