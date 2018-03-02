1,5-годовалая дочь спасла мать от обрушения снега - видео

Видеокамера наружного наблюдения зафиксировала момент обрушения снега с крыши четырехэтажного здания администрации поселка Видяево Мурманской области. Кадры случившегося появились в открытом доступе.
От обычного инцидента данный отличает то, что полуторагодовалая дочь потянула маму в сторону за секунды до "лавины". Им не удалось уйти из зоны поражения и обоих пришлось госпитализировать. Однако серьезных травм парочка не получила.
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