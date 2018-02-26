17 поляков оказались владельцами 12 500 автомобилей

Правоохранители обнаружили в польском Перемышле 17 "автомобильных магнатов". Из 14 200 зарегистрированных в городе автомобилей, 12,5 тыс. оказались принадлежащими всего 17 полякам.
Все эти автомобили в настоящее время находятся на территории Украины. Из-за особенностей законодательства страны граждане могут ездить на "еврономерах", не растамаживая их.
Зная об этом несколько жителей Перемышля создали частные предприятия, на которые и зарегистрировали автомобили. За символическую сумму они перегоняли машины через границу и передавали пакет необходимых документов.
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