18 человек пострадали в Словакии во время ДТП с поездом

Не менее 18 человек пострадали в результате столкновения поезда со стоящим на путях локомотивом в Словакии. Об этом сообщает ряд информагентств.

Три человека госпитализированы с тяжелыми травмами, включая ребенка. К месту аварии стянуты силы примерно 40 спасателей.

Инцидент произошел в непосредственной близости от станции Пезинок. Причины происшествия уточняются. Все пассажиры сумели покинуть состав самостоятельно.