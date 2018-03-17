18 человек пострадали в Словакии во время ДТП с поездом

Не менее 18 человек пострадали в результате столкновения поезда со стоящим на путях локомотивом в Словакии. Об этом сообщает ряд информагентств.
Три человека госпитализированы с тяжелыми травмами, включая ребенка. К месту аварии стянуты силы примерно 40 спасателей.
Инцидент произошел в непосредственной близости от станции Пезинок. Причины происшествия уточняются. Все пассажиры сумели покинуть состав самостоятельно.
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