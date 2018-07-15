18 детей отравились в детском лагере в Саратове

У 18 воспитанников детского оздоровительного лагеря "Восход" в Саратове нашли признаки острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
У всех детей диагностировали легкую форму заболевания, госпитализация не понадобилась никому. Сейчас дети проходят амбулаторное лечение. Лагерь временно закрыли, эпидемиологи проводят там расследование. После этого станут известны причины отравления.
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