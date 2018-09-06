20 человек погибли в результате взрыва в спортклубе Кабула

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва во время соревнований в одном из спортивных клубов Кабула погибли люди. Об этом сообщает Reuters.
Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате погибли 20 человек, 70 человек получили ранения. Представитель министерства внутренних дел станы сообщил, что количество жертв может увеличиться.
Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за теракт.-0-
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