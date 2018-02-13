22 школьника погибли в результате ДТП в Нигерии

Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса привело к гибели 22 учащихся и водителя транспортного средства. Инцидент произошел во вторник.

Среди погибших 12 мальчиков и 10 девочек, трое школьников доставлены в больницы. Ученики ехали на экскурсию на местную радиостанцию, расположенную в северном штате Кано.

Автобус не сумел разъехаться с грузовиком, который также объезжал выбоину на дороге. В результате оба транспортных средства столкнулись друг с другом.