23 тысячи человек эвакуировали в Италии из-за обнаруженной бомбы

В итальянском городе Фано эвакуировали не менее 23 000 жителей. Поводом послужило обнаружение неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, передают информагентства.
Боеприпас нашли в ходе стройки в жилом квартале. Была проведена эвакуация обитателей домов, больниц и общественных зданий.
В ближайшие часы проведут работы по обезвреживанию бомбы. Ее хотят подорвать в открытом море.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.415 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9585 BYN
|1.955 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.441 BYN
|3.435 BYN
|3.45 BYN