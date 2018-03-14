23 тысячи человек эвакуировали в Италии из-за обнаруженной бомбы

В итальянском городе Фано эвакуировали не менее 23 000 жителей. Поводом послужило обнаружение неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, передают информагентства.

Боеприпас нашли в ходе стройки в жилом квартале. Была проведена эвакуация обитателей домов, больниц и общественных зданий.

В ближайшие часы проведут работы по обезвреживанию бомбы. Ее хотят подорвать в открытом море.