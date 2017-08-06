271 человек, ранее воевавших за ИГИЛ, прибыли во Францию

Reuters, со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жерара Колона, сообщают о возвращении в страну 271 француза, воевавшего ранее в рядах "Исламского государства" в Сирии и Ираке. Такое заявление он сделал во время интервью еженедельной французской газете Le Journal du dimanche.

По имеющимся у МВД данным, всего из Франции уехали в район боевых действий около 700 человек. Всех вернувшихся проверяют органы прокуратуры, а некоторых даже заключили под стражу. При этом 54 задержанных являются несовершеннолетними.

Министр заявил, что не обладает информацией о том, сколько граждан могло погибнуть в Сирии и Ираке, поскольку определить эти данные очень сложно.

Напомним, первые теракты на территории Франции были совершены 13 ноября 2015 года. Тогда от рук террористов погибли почти 130 человек и около 350 получили ранения разной степени тяжести. Эксперты связывают это с участием Франции в западной коалиции, сражающейся с ИГИЛ. После терактов в стране действует режим чрезвычайного положения, значительно расширивший права спецслужб. За последние два с половиной года во Франции в результате терактов погибли еще около 100 мирных жителей и полицейских.