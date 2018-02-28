30 человек похищены, 6 убиты на юге Афганистана

Афганские официальные лица заявили, что по меньшей мере 30 человек, включая 19 полицейских, были похищены, а шесть стражей правопорядка убиты боевиками на юге Афганистана.
Генерал Абдул Разик, начальник полиции Кандагара, говорит, что в среду группа боевиков напала на полицейский контрольно-пропускной пункт, убив шесть полицейских и ранив еще пятерых.
Одновременно другая группа боевиков в военной форме остановила автобус и похитила 30 человек, среди которых 19 полицейских, сказал Разик.
Оба инцидента произошли во вторник вечером на границе между Кандагаром и провинцией Урузган, сказал он.
Никто не взял на себя ответственность за нападение или похищение, но Разик считает, что в этом повинны боевики "Талибана".
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