4 тыс. человек эвакуировали из московского ТЦ "Охотный ряд" из-за ложного сообщения о минировании

Неустановленные лица сообщили в полицию о минировании и угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд", расположенном в российской столице. Это произошло во второй половине дня в воскресенье.
Оперативные службы объявили эвакуацию. Из помещений вывели около 4 тыс. человек - посетителей и персонала. Вскоре стало ясно, что сообщение было ложным и взрывные устройства не обнаружены.
Периодические ложные сообщения о минировании поступают в отделы полиции по всей России начиная с сентября 2017 года.
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