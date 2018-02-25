4 тыс. человек эвакуировали из московского ТЦ "Охотный ряд" из-за ложного сообщения о минировании

Неустановленные лица сообщили в полицию о минировании и угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд", расположенном в российской столице. Это произошло во второй половине дня в воскресенье.

Оперативные службы объявили эвакуацию. Из помещений вывели около 4 тыс. человек - посетителей и персонала. Вскоре стало ясно, что сообщение было ложным и взрывные устройства не обнаружены.

Периодические ложные сообщения о минировании поступают в отделы полиции по всей России начиная с сентября 2017 года.