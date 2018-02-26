40 человек пострадали в Канаде после ДТП с участием автобуса

По меньшей мере четыре десятка пострадавших доставили в медицинские учреждения провинции Британская Колумбия. Это произошло вследствие крупного ДТП с участием пассажирского автобуса, двух легковушек и двух фур, передают информагентства.

Инцидент произошел примерно в 20-00 по местному времени в минувшее воскресенье. ДТП зафиксировали на заснеженном участке дороги между населенными пунктами Мерит и Хоуп. Водитель одного из легковых автомобилей не справился с управлением и врезался в дерево. Затем в него въехала одна из фур, в итоге собрав "паровоз" еще из трех транспортных средств.

Все произошло в условиях плохой видимости из-за снегопада. В салоне пассажирского автобуса находились 50 человек, жизнь пострадавших вне опасности.

Участок дороги, где произошло ДТП перекрыли. По заявлениям местных властей, крупные аварии происходят здесь каждую зиму.