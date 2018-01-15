80-летняя жительница Великобритании стала самой пожилой балериной в королевстве

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британка Барбара Питерс в возрасте 80 лет благополучно сдала экзамен в Королевской академии танца и была официально признана самой возрастной балериной в стране, сообщает ТАСС.

Танцовщица около часа исполняла классическую, характерную и произвольную танцевальную программы. Свое выступление женщина репетировала в течение трех недель, занимаясь ежедневно по два часа. Успешно выдержав экзамен, 80-летняя балерина тут же попала в различные книги рекордов.

По словам Барбары Питерс, балет помогает поддерживать хорошую физическую форму, несмотря на то, что она уже лет десять не садилась на шпагат. Женщина занимается танцами с 9 лет, в 1957 году она поступила в Королевскую академию танца, мечтая о профессиональной карьере балерины. Однако сдать финальный экзамен ей помешала травма руки. Тем не менее Питерс окончила академию и открыла собственную танцевальную школу. В 2015 году женщина возобновила занятия балетом, после чего решила снова попытать счастья на экзамене. Ее результат одна из руководителей Королевской академии танца Мишель Гровс признала "фантастическим достижением".-0-