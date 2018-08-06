В Германии 91-летний водитель протаранил стену супермаркета

На юго-западе Германии в городе Саарбрюккен 91-летний мужчина въехал на автомобиле в супермаркет, сообщает Stuttgarter Zeitung. Предварительная причина инцидента - пожилой водитель потерял управление транспортным средством. Точная причина ДТП пока не ясна. Сообщается о пяти пострадавших: трое из них в критическом состоянии, двое получили легкие травмы. Сам водитель не пострадал.