Администрация Трампа может запретить юридическую смену пола

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом рассматривает инициативу, призванную запретить юридическую смену пола. Об этом сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на американскую газету The New York Times.

Инициатива, в частности, предполагает выделять только мужской и женский пол "на биологической основе" без возможности его юридической смены. При этом спорные вопросы относительно половой принадлежности можно будет разрешать лишь путем генетического анализа.

Ожидается, что Министерство здравоохранения США представит предлагаемые изменение в Министерство юстиции к концу 2018 года, чтобы оценить их законность. Если данная инициатива будет принята, 1,4 млн американских граждан, которые сменили пол, лишатся признания на федеральном уровне.

При предыдущем президенте США Бараке Обаме было принято решение, что гендерная принадлежность может определяться как выбор человека и не зависеть от половых признаков, полученных при рождении.-0-