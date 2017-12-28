"Аэрофлот" будет готов перевозить болельщиков сборной России на ЧМ-2018 за 5 рублей

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот" готова перевозить болельщиков сборной России во время чемпионата мира 2018 года по футболу всего за пять российских рублей. Речь идет о билете в одну сторону. Как сообщает ТАСС, об этом генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

"Перевезем (болельщиков) не бесплатно - за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку", - сказал Виталий Савельев. Также он добавил, что за такую стоимость (пять российских рублей, включая таксы и сборы) авиакомпания будет перевозить болельщиков по сети маршрутов "Аэрофлота" в любой город, где будет проходить ЧМ-2018 по футболу.

По словам Виталия Савельева, речь идет только о болельщиках российской сборной, это примерно 70 тыс. мест. "Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше, поэтому мы для себя сделали такой задел", - пояснил глава компании.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.-0-