Аэропорт Амстердама отменил все рейсы из-за снежной бури

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Амстердама Схипхол сегодня полностью приостановил воздушное сообщение из-за снежной бури, сообщают информагентства.
"Из-за плохих погодных условий все воздушное сообщение приостановлено до следующего уведомления", - сообщается в официальном аккаунте аэропорта в Twitter. Речь идет по крайней мере о 260 рейсах.
Погодные условия в Нидерландах ухудшились в ночь на 18 января. Сильный ветер, порывы которого достигают 130-140 км в час, сопровождается снегом. Нидерландская метеорологическая служба ранее распространила предупреждение о наивысшем уровне опасности из-за метели.
Порывистый ветер привел к ряду ДТП на дорогах, общественный транспорт Нидерландов работает с перебоями. На железной дороге уменьшено количество поездов, они курсируют с большим интервалом.-0-
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