Аэропорт Амстердама временно приостановил работу

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Схипхол в Амстердаме временно приостановил работу. Об этом говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
"На данный момент в нашем аэропорту не выполняются входящие и исходящие рейсы. Управление воздушным движением изучает этот вопрос", - отмечается в сообщении.
Причиной приостановки авиасообщения называются технические неполадки. Пассажирам рекомендовано проверять текущие статусы авиарейсов на сайте аэропорта.-0-
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