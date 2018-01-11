Аэропорт Астаны работает в штатном режиме

11 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Закрытый по причине сложных метеоусловий Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астаны возобновил свою работу, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Астаны был закрыт сегодня утром. Всего было задержано 19 рейсов, отменено 27.

Сильный снегопады с порывистым ветром обрушились на столицу Казахстана, объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. С ночи закрыто движение автотранспорта по всем направлениям. Отменены занятия для первой и второй смены для школьников, а также студентов 1-2 курсов колледжей.

Аким Астаны Асет Исекешев порекомендовал всем организациям приостановить деятельность за исключением пожарной службы, полиции, службы департамента чрезвычайных ситуации, скорой помощи, медучреждений и коммунальных служб.

За сутки в городе произошло более 60 ДТП, приостановлено движение пригородных автобусов, происходят изменения в графике и маршрутах движения городских автобусов.-0-