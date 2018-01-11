Аэропорт Астаны закрыт из-за непогоды

11 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Аэропорт Астаны закрыт из-за сложных метеоусловий, передает агентство "Казинформ" со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

"Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт предварительно до 13.00 по времени Астаны. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию по своим рейсам в колл-центрах авиакомпаний", - сообщается на странице Комитета в Facebook.

Сильная метель, сопровождающаяся усилением ветра, также стала причиной отмены занятий в школах, а также для студентов 1-2-х курсов колледжей Астаны, приостановлено движение пригородных автобусов, жителям и гостям столицы рекомендовано без крайней необходимости не выходить на улицу.

В связи с погодными условиями также закрыт аэропорт Кокшетау, по предварительным данным, до 16.00 по местному времени.

Из-за непогоды штормовое предупреждение объявлено 11 января в 6 областях Казахстана.-0-