Аэропорт Мумбаи установил мировой рекорд по числу прилетов и вылетов за сутки

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт индийского Мумбаи установил мировой рекорд по числу принятых и вылетевших самолетов для аэропортов с одной взлетно-посадочной полосой. За 24 часа воздушная гавань обслужила 1003 рейса. Об этом сообщает ТАСС.

Рекорд был зафиксирован 5 июня, а причина такого большого числа авиарейсов заключается в том, что 4 июня на Мумбаи обрушился штормовой ветер, многие рейсы были перенесены на сутки. В итоге аэропорт превзошел свое же достижение в 980 рейсов за 24 часа, зафиксированное в феврале 2018 года.

Второе место в мире занимает лондонский аэропорт Гатвик с более чем 800 рейсами.

Международный аэропорт им.Чхатрапати Шиваджи (официальное называние мумбайской воздушной гавани) имеет две взлетно-посадочные полосы (ВПП), но одновременно может работать лишь одна полоса, поскольку они пересекают друг друга. Поэтому рекорд засчитан как для воздушной гавани с одной ВПП. В прошлом финансовом году (с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года) аэропорт принял 48,5 млн пассажиров.-0-