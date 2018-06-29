Аэропорт на Бали возобновил работу

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт на острове Бали, ранее закрытый из-за активности вулкана Агунг, возобновил работу по решению властей Индонезии, сообщают информагентства.
Согласно последним данным, предоставленным метеорологическими службами, в воздушном пространстве аэропорта Нгурах-Рай больше не содержится вулканического пепла. Аэропорт возобновил работу раньше предполагаемого срока.
Аэропорт был закрыт примерно 12 часов. За это время около 450 рейсов были отложены, в результате чего были нарушены планы почти 75 тыс. пассажиров.
Подобный случай произошел на Бали в ноябре 2017 года, когда авиасообщение было приостановлено из-за извержения вулкана Агунг. Десятки тысяч туристов не могли покинуть остров на протяжении трех суток.-0-
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