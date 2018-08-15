Аэропорт Схипхол в Амстердаме возобновил работу

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Схипхол в Амстердаме (Нидерланды) возобновил работу, говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter.

Ранее аэропорт приостанавливал авиасообщение в связи с техническими неполадками - была нарушена система связи между пилотами и диспетчерами.

Пресс-служба аэропорта проинформировала, что система связи снова стабильна и авиасообщение возобновлено.-0-