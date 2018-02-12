Аэропорт в Лондоне закрыли из-за найденной в Темзе бомбы

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт "Лондон-Сити" закрыли из-за обнаруженной в Темзе бомбы времен Второй мировой войны, сообщают информагентства.

Снаряд обнаружили при проведении работ в Темзе недалеко от единственной взлетно-посадочной полосы аэропорта. Вечером 11 февраля специалисты начали работы по разминированию, вокруг была установлена зона безопасности в 214 м. Из-за этого все рейсы в аэропорту отменены на неопределенный срок.

В период Второй мировой войны Лондон регулярно подвергался бомбардировкам немецкой авиации.-0-