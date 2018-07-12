Аэропорт Жуковский возобновил работу после жесткой посадки самолета

Гражданский аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме после жесткой посадки испытательного самолета SSJ-100. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого" сообщили, что испытательный самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку на аэродроме им. Громова (используется аэропортом Жуковский как взлетно-посадочная полоса) в Подмосковье. На борту находились три человека, никто не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения, будет восстановлен и продолжит летные испытания.

Из-за инцидента была закрыта взлетно-посадочная полоса. Был задержан вылет рейса из Жуковского в Китай. Прибывающий борт из Тель-Авива отправлен в Домодедово.