Air Berlin объявила о банкротстве, но будет летать еще 3 месяца

Авиакомпания Air Berlin, второй по величине после Lufthansa перевозчик в ФРГ, объявила о банкротстве. Однако, по сообщениям информагентств, самолеты компании будут летать еще в течение трех месяцев.

О продолжении полетов объявила министр экономики Германии Бригитта Циприс. Это стало возможным благодаря кредиту в 150 млн евро, выделенному правительством. Параллельно продолжатся переговоры между Lufthansa и еще один авиаперевозчиком о покупке части компании.

Предоставление кредитов было вызвано тем, что многие жители Германии оказались лишены возможности вернуться домой из-за продолжающихся школьных каникул. К тому же власти пока не знают, как поступить с 7 200 сотрудников компании. Вину за это министры возлагают на Etihad Airways, которая резко прекратила финансирование немецкого авиаперевозчика "именно в тот момент, когда десятки тысяч людей оказались разбросаны по миру, рассчитывая на исправно функционирующее авиасообщение". Такие слова министра транспорта ФРГ Александера Добриндта приводят информагентства.

По итогам 2016 года убытки компании составили 780 млн евро. В последние месяцы случаи отмены рейсов и их опоздания стали нормой.