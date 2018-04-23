Air France отменила около 25% рейсов из-за забастовок работников

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Air France отменила сегодня, 23 апреля, около 25% рейсов из-за забастовок сотрудников. Об этом сообщают информагентства.

Нынешняя акция протеста уже девятая по счету с февраля 2018 года.

По данным AFP, сегодня Air France планирует осуществить 65% дальне- и среднемагистральных рейсов, а также 85% полетов на короткие расстояния.

Одной из главных причин забастовок стало то, что, как утверждает профсоюз, при значительном улучшении качества работы и финансовом благополучии авиакомпании сотрудникам Air France уже семь лет не повышают зарплату.-0-