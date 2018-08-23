Актер Стивен Сигал стал индивидуальным предпринимателем в Подмосковье

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Стивен Сигал подал заявление в инспекцию ФНС по городу Электросталь в Подмосковье о регистрации его как индивидуального предпринимателя. В этом городе Сигал живет сейчас. Об этом заявил представитель артиста Анар Рейбанд.
Он отметил, что Сигал около 70-80% своего времени проводит в России, поэтому ему логично было создать ИП, чтобы имелась налоговая база и чтобы он мог спокойно продолжать свою работу.
Рейбанд отмечает, что предпринимательская деятельность Сигала будет способствовать исполнению его обязанностей специального представителя МИД.-0-
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