Актер Стивен Сигал стал индивидуальным предпринимателем в Подмосковье

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Стивен Сигал подал заявление в инспекцию ФНС по городу Электросталь в Подмосковье о регистрации его как индивидуального предпринимателя. В этом городе Сигал живет сейчас. Об этом заявил представитель артиста Анар Рейбанд.

Он отметил, что Сигал около 70-80% своего времени проводит в России, поэтому ему логично было создать ИП, чтобы имелась налоговая база и чтобы он мог спокойно продолжать свою работу.

Рейбанд отмечает, что предпринимательская деятельность Сигала будет способствовать исполнению его обязанностей специального представителя МИД.-0-