Активная фаза поиска судна "Восток" в Японском море прекращена

29 января, Владивосток /БЕЛТА - ТАСС/. Активная фаза поиска судна "Восток", пропавшего в Японском море, прекращена из-за отсутствия надежды найти членов экипажа живыми, сообщили в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.
"Сегодня в 20.00 местного времени (13.00 мск) активная фаза поиска прекращена из-за отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми. Далее поиски будут осуществляться проходящими в этом районе судами", - сообщил представитель центра.
Поиски велись в течение пяти дней. Авиация МЧС России обследовала более 26,6 тыс. кв.км акватории, всего с учетом работы судов - около 40 тыс. кв.км. За это время были найдены несколько предметов с пропавшего судна и два спасательных плота без людей. При этом участникам поисковой операции приходилось постоянно работать в условиях шторма.
25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. -0-
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