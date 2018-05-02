Акции протеста начались в различных районах Еревана

2 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Акции протеста начались утром 2 мая в различных районах Еревана.

Участники акций повсеместно перекрывают дороги. Так, блокированы дороги, ведущие к ереванскому международному аэропорту Звартноц. Перекрыта трасса из Аштарака в Ереван. Движение перекрывают также на улице Абовяна, у моста Давидашена, ряде улиц в Нор-Норке. Между участниками акции протеста и водителями машин периодически возникают стычки. К протестующим присоединяются ученики и студенты.

Полиция стягивает силы к местам прохождения акции. Минобороны Армении распространило заявление, в котором призывает обеспечить беспрепятственное продвижение военных автоколонн по всей территории республики.

Как сообщалось, в Армении 1 мая на специальном заседании парламента прошли выборы премьер-министра. Депутаты национального собрания Армении проголосовали против единственного кандидата - лидера протестов Никола Пашиняна. Для избрания депутату парламента от фракции "Елк" требовалось набрать простое большинство голосов (53 из 105). За кандидатуру Никола Пашиняна выступило 45 депутатов, против - 56. На заседании присутствовали 102 депутата из 105.

Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через 7 дней после голосования проводятся новые выборы, право на участие в которых имеют кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное собрание распускается.-0-