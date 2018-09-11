Акция памяти о жертвах терактов 11 сентября 2001 года прошла в Нью-Йорке

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция памяти о жертвах терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года, прошла 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщило ТАСС. Траурная церемония состоялось на территории мемориала у комплекса нового Всемирного торгового центра (ВТЦ). Участие в ней приняли сотни людей.

Началась она минутой молчания в 08:46 - в это время 17 лет назад первый из захваченных террористами из сети "Аль-Каида" самолетов врезался в северную башню ВТЦ. Затем родные жертв теракта начали зачитывать имена погибших 2977 человек.

Во время акции объявлялось еще несколько минут молчания - в моменты столкновения второго самолета с южной башней ВТЦ, третьего - с Пентагоном, во время обрушения южной башни, крушения рейса 93 в штате Пенсильвания и обрушения северной башни.

Во время всего мероприятия у мемориала стоял почетный караул из числа сотрудников службы пожарной охраны Нью-Йорка, городского департамента полиции и транспортной полиции. Вечером с площадки рядом с мемориалом по традиции взметнутся ввысь на высоту около шести километров два столба света, повторяющих очертания разрушенных башен. Несколько десятков прожекторов будут светить всю ночь.

17 лет назад 19 террористов "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый тоже направлялся в сторону Вашингтона, но разбился в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 мужчин, женщин и детей, в том числе 72 полицейских, а также сами террористы.-0-