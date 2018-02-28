Албанская полиция нашла 613 кг кокаина в колумбийских бананах

Албанская полиция сообщила, что она изъяла 613 килограммов кокаина, которые прибыли в страну в ящиках с бананами из Колумбии.
Руководитель полиции Арди Велиу заявил в среду, что днем ранее были арестованы два человека, перевозившие кокаин в небольших емкостях в судне, прибывшем из Колумбии через Италию и Мальту.
Контейнер доставили в частное хранилище до постановлений полиции. Его владелец все еще на свободе.
По словам полиции, оценочная рыночная стоимость наркотиков составляет 180 миллионов евро.
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